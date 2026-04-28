Украина и ЕС готовят санкционный удар по "теневому зерновому флоту" России

18:25 28.04.2026 Вт
"Сюрприз" ждет как владельцев, так и капитанов таких судов
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Украина и ЕС готовят санкционный удар по "теневому зерновому флоту" России Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины

Все, кто связан с "теневым зерновым флотом" России, должны находиться под санкциями. Украина с ЕС будут предпринимать больше действий в этом направлении.

Об этом на онлайн-брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: "Когда наступит время": в МИД готовят ответ Израилю из-за ворованного зерна

Он отметил, что в последнее время все следили за теневым флотом, который перевозит энергоносители и российскую нефть, но так же есть теневой зерновой флот.

"Вы видите, какие хитрые схемы они используют, перегрузки порт в порт в Черном море. То есть мы считаем, что все компании, владельцы этих компаний, капитаны, все, что касается этих судов, которые вовлечены в торговлю краденым зерном, должно быть тоже санкционировано", - подчеркнул представитель МИД.

Тихий отметил, что на этом направлении будет больше международных действий, а не только то, что касается Израиля, который покупает краденое на ВОТ зерно.

Он отметил, что "Украина уже действует, как часть Евросоюза", потому что украинская внешняя политика синхронизирована на 99% с внешней политикой ЕС.

"Поэтому бесспорно, когда в Украине есть беспокойство, что касается обхода санкций против России или какой-то незаконной торговли, бесспорно мы эти действия синхронизируем с европейской стороной", - сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что Украина будет наращивать темпы синхронизации и координации действий, чтобы вместе с ЕС противодействовать "нелегальной, незаконной противоправной торговле, которая есть со стороны РФ, ворованным украинским зерном".

Скандал с зерном

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло первое судно с партией зерна, незаконно вывезенного россиянами с оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные предостережения Киева, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

На этой неделе в Израиле зафиксировали второе судно с ворованным украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.

Из-за этих инцидентов МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского для дачи объяснений.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на фоне действий Израиля украинская сторона начала подготовку нового санкционного пакета.

По словам Георгия Тихого, Россия поставляет ворованное зерно не только в Израиль, но и в страны Африки и другие регионы.

Евросоюз Украина Израиль
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО