Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море

Разговор состоялся сразу после новой волны массированных ударов РФ по Украине. Сибига рассказал Каллас о последствиях атак и подчеркнул: Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

Министр поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал перевести разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы.

Отдельно министры обсудили попытки России сорвать работу морского коридора Украины. Сибига подчеркнул: продовольственная безопасность не может быть заложницей российской агрессии и Украина рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и бесперебойных экспортных поставок.

Сибига также настаивает на более жестких санкциях против производства баллистических ракет РФ и всей "экосистемы", которая это производство обеспечивает. Россия, по его словам, не должна считать, что может безнаказанно терроризировать украинские города.

В преддверии Недели высокого уровня Генассамблеи ООН стороны согласовали совместные шаги по вопросам продовольственной безопасности. Сибига подчеркнул, что Россия должна отвечать за каждое измерение своей агрессии - от баллистического террора против городов до сознательных угроз глобальной продовольственной безопасности.