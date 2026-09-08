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Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море

23:49 08.09.2026 Вт
2 мин
Речь идет не только о морском пути – обсудили и усиление ПВО против ракет РФ
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Украина и ЕС договорились об общих шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать Россия. Также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны против российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) главу МИД Украины Андрея Сибиги, который 8 сентября провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Разговор состоялся сразу после новой волны массированных ударов РФ по Украине. Сибига рассказал Каллас о последствиях атак и подчеркнул: Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

Министр поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал перевести разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы.

Отдельно министры обсудили попытки России сорвать работу морского коридора Украины. Сибига подчеркнул: продовольственная безопасность не может быть заложницей российской агрессии и Украина рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и бесперебойных экспортных поставок.

Сибига также настаивает на более жестких санкциях против производства баллистических ракет РФ и всей "экосистемы", которая это производство обеспечивает. Россия, по его словам, не должна считать, что может безнаказанно терроризировать украинские города.

В преддверии Недели высокого уровня Генассамблеи ООН стороны согласовали совместные шаги по вопросам продовольственной безопасности. Сибига подчеркнул, что Россия должна отвечать за каждое измерение своей агрессии - от баллистического террора против городов до сознательных угроз глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, вражеский беспилотник попал в помещение телеканала "Мы-Украина", откуда на тот момент велась трансляция марафона "Единые новости". По первым данным, пострадали пять человек, но позже это количество выросло.

В результате ночного удара РФ в Киеве также пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек - кроме того, досталось школе, поликлинике, супермаркету и автозаправке. Столичная прокуратура уже открыла производство по факту военного преступления.

Президент Владимир Зеленский назвал удар умышленным - по его словам,кафиры целили на максимальное количество жертв и разрушений среди мирного населения столицы.

Полиция Киева обнародовала кадры - первые секунды после попадания ракеты РФ в город попали на видео.

Последствия массированной ночной атаки по всему Киеву - в фотоматериале РБК-Украина.

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