Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море

Украина и ЕС договорились об общих шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать Россия. Также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны против российских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) главу МИД Украины Андрея Сибиги, который 8 сентября провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Разговор состоялся сразу после новой волны массированных ударов РФ по Украине. Сибига рассказал Каллас о последствиях атак и подчеркнул: Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.
Министр поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал перевести разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы.
Отдельно министры обсудили попытки России сорвать работу морского коридора Украины. Сибига подчеркнул: продовольственная безопасность не может быть заложницей российской агрессии и Украина рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и бесперебойных экспортных поставок.
Сибига также настаивает на более жестких санкциях против производства баллистических ракет РФ и всей "экосистемы", которая это производство обеспечивает. Россия, по его словам, не должна считать, что может безнаказанно терроризировать украинские города.
В преддверии Недели высокого уровня Генассамблеи ООН стороны согласовали совместные шаги по вопросам продовольственной безопасности. Сибига подчеркнул, что Россия должна отвечать за каждое измерение своей агрессии - от баллистического террора против городов до сознательных угроз глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, вражеский беспилотник попал в помещение телеканала "Мы-Украина", откуда на тот момент велась трансляция марафона "Единые новости". По первым данным, пострадали пять человек, но позже это количество выросло.
В результате ночного удара РФ в Киеве также пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек - кроме того, досталось школе, поликлинике, супермаркету и автозаправке. Столичная прокуратура уже открыла производство по факту военного преступления.
Президент Владимир Зеленский назвал удар умышленным - по его словам,кафиры целили на максимальное количество жертв и разрушений среди мирного населения столицы.
Полиция Киева обнародовала кадры - первые секунды после попадания ракеты РФ в город попали на видео.
Последствия массированной ночной атаки по всему Киеву - в фотоматериале РБК-Украина.