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Полиция показала момент удара вражеской ракеты по Киеву

17:06 08.09.2026 Вт
2 мин
Правоохранители оперативно отправились на место "прилета" для оказания помощи
aimg Валерий Ульяненко
Полиция показала момент удара вражеской ракеты по Киеву Фото: полиция на месте обстрела (Getty Images)
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В ночь на 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Патрульные полицейские показали первые минуты после попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Правоохранители обнародовали видео с бодикамер, на котором зафиксирован момент попадания вражеской ракеты и первые минуты работы инспекторов сразу после взрыва.

На кадрах видно, как патрульные немедленно отправились на помощь гражданским в зоне поражения.

Прибыв на место обстрела, полицейские обнаружили раненых людей и сразу предоставили им необходимую первую домедицинскую помощь.

Один из травмированных был срочно доставлен в больницу на служебном автомобиле и передан медикам.

Напомним, в результате вражеского обстрела вражеский дрон попал в здание телеканала "Мы - Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости". Пока известно о пяти пострадавших, однако их количество может возрасти.

Отметим, что из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, а также школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты целенаправленно пытались нанести как можно больший ущерб мирным жителям столицы.

Позже министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ на Киев возросло до 16 человек.

О том, как выглядит Киев вследствие ночной массированной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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