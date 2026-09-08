Максимум жертв и разрушений: Зеленский рассказал о замысле РФ во время атаки на Киев

Россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям во время ночной атаки на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

В Киеве и области, а также в ряде других регионов с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий удара. По словам президента, атака носила комбинированный характер:

баллистические ракеты;

крылатые ракеты;

противокорабельные ракеты;

реактивные "шахеды".

В столице зафиксированы серьезные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

"Сложна была атака, которую россияне пытались преднамеренно просчитать для как можно большего вреда жизни: баллистика, крылатые и противокорабельные ракеты , реактивные "шахеды", - сказал президент.

По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Медицинскую помощь получают все, кто в этом нуждается.

Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти тринадцать человек. Двое погибли.

В Киевской области оккупанты били по объектам критической инфраструктуры. В Одесской области попали в обычный рынок.

В Харькове двое пострадавших, поврежден многоквартирный дом. Утром атаковали тепловоз поезда Киев – Сумы на железнодорожной станции на Сумщине, но без пострадавших. Продолжается эвакуация людей. Также били по Запорожью и по Днепровщине.

"Благодарю всех партнеров, которые помощь Украине с ПВО определяют как приоритет. Это напрямую означает сохранять жизнь людей", - отметил президент.

Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали не менее 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.