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Россия устроила дневную атаку на Киев: первые детали

11:55 08.09.2026 Вт
2 мин
В результате попадания вспыхнул пожар, на место следуют экстренные службы
aimg Валерий Ульяненко
Россия устроила дневную атаку на Киев: первые детали Иллюстративное фото: в два района Киева после обстрела вызвали медиков (Getty Images)
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В результате вражеских обстрелов во вторник, 8 сентября, в Соломенском районе Киева загорелся офис. В два района столицы вызвали медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и сообщение Киевской МВА.

В военной администрации рассказали, что в результате вражеского обстрела в Соломенском районе загорелось офисное здание. На место происшествия следуют экстренные службы.

"Вызовы медиков в Шевченковский и Соломенский районы. Бригады выехали", - говорится в заявлении Кличко.

Мэр города сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков вражеского дрона в 4-этажном офисном здании возник незначительный пожар и разрушения.

Кличко добавил, что продолжается эвакуация людей с верхних этажей здания. Согласно предварительной информации, есть пострадавшие.

Напомним, в результате ночной атаки в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажных домов, а также школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. Киевская городская прокуратура возбудила уголовное производство по факту военного преступления.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты намеренно стремились нанести максимальный ущерб мирному населению Киева.

Позже министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о росте числа пострадавших в результате комбинированной атаки РФ на столицу до 16 человек.

О том, как выглядит Киев вследствие ночной массированной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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