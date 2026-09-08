Україна та ЄС домовились захищати зерновий коридор у Чорному морі

Розмова відбулась одразу після нової хвилі масованих ударів РФ по Україні. Сибіга розповів Каллас про наслідки атак і наголосив: Україні терміново потрібно посилити протиповітряну оборону, особливо проти балістичних ракет.

Міністр подякував за змістовну дискусію на нещодавній неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС і закликав перевести розмови в конкретні рішення, які відповідатимуть масштабу загрози.

Окремо міністри обговорили спроби Росії зірвати роботу морського коридору України. Сибіга підкреслив: продовольча безпека не може бути заручницею російської агресії, і Україна розраховує на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та безперебійних експортних поставок.

Сибіга також наполягає на жорсткіших санкціях проти виробництва балістичних ракет РФ та всієї "екосистеми", яка це виробництво забезпечує. Росія, за його словами, не повинна вважати, що може безкарно тероризувати українські міста.

Напередодні Тижня високого рівня Генасамблеї ООН сторони узгодили спільні кроки з питань продовольчої безпеки. Сибіга наголосив: Росія має відповідати за кожен вимір своєї агресії - від балістичного терору проти міст до свідомих загроз глобальній продовольчій безпеці.