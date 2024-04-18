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Украина и Чехия начали переговоры о гарантиях безопасности

Фото: Украина и Чехия провели первый раунд переговоров о гарантиях безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина начала вести переговоры насчет соглашения о гарантиях безопасности с Чехией. В документе будет предусмотрено сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Чешскую сторону представил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений министерства иностранных дел Чехии Давид Конецкий. 

Жовква отметил, что Чехия демонстрирует лидерство в поддержке Украины и привлекает другие страны к реализации смелых и важных инициатив, в том числе о поставках нашим военным боеприпасов. Также Прага поддерживает нашу страну в вопросах вступления в Евросоюз и НАТО. 

"Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК", - сказано в сообщении ОП. 

Также был согласован график дальнейших переговоров, чтобы президенты двух стран могли подписать соглашение уже в ближайшее время. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в прошлом году Украина начала переговоры о заключении двустороннего соглашения по безопасности с рядом стран.

Инициативы предусматривают оборонную поддержку Украины до ее вступления в Североатлантический альянс.

Список государств, с которыми наше государство ведет переговоры, постоянно расширяется. А соглашения уже заключены с: Великобританией, Францией, Италией, Германией, Данией и не только.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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