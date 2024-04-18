Украина и Чехия начали переговоры о гарантиях безопасности

Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Чешскую сторону представил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений министерства иностранных дел Чехии Давид Конецкий.

Жовква отметил, что Чехия демонстрирует лидерство в поддержке Украины и привлекает другие страны к реализации смелых и важных инициатив, в том числе о поставках нашим военным боеприпасов. Также Прага поддерживает нашу страну в вопросах вступления в Евросоюз и НАТО.

"Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК", - сказано в сообщении ОП.

Также был согласован график дальнейших переговоров, чтобы президенты двух стран могли подписать соглашение уже в ближайшее время.