Україна та Чехія розпочали переговори про гарантії безпеки

Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Чеську сторону представив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин міністерства закордонних справ Чехії Давид Конецький.

Жовква зазначив, що Чехія демонструє лідерство у підтримці України та залучає інші країни до реалізації сміливих та важливих ініціатив, у тому числі щодо постачання нашим військовим боєприпасам. Також Прага підтримує нашу країну у питаннях вступу до Євросоюзу та НАТО.

"Сторони засвідчили прогрес у підготовці проекту майбутньої угоди про безпеку, обмінялися баченням її змістовного наповнення, зокрема щодо посилення співробітництва в галузі ОПК", - йдеться у повідомленні ОП.

Також було погоджено графік подальших переговорів, щоб президенти двох країн могли підписати угоду вже найближчим часом.