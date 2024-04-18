Україна та Чехія розпочали переговори про гарантії безпеки

Україна почала вести переговори щодо угоди щодо гарантій безпеки з Чехією. У документі буде передбачено співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Чеську сторону представив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин міністерства закордонних справ Чехії Давид Конецький.
Жовква зазначив, що Чехія демонструє лідерство у підтримці України та залучає інші країни до реалізації сміливих та важливих ініціатив, у тому числі щодо постачання нашим військовим боєприпасам. Також Прага підтримує нашу країну у питаннях вступу до Євросоюзу та НАТО.
"Сторони засвідчили прогрес у підготовці проекту майбутньої угоди про безпеку, обмінялися баченням її змістовного наповнення, зокрема щодо посилення співробітництва в галузі ОПК", - йдеться у повідомленні ОП.
Також було погоджено графік подальших переговорів, щоб президенти двох країн могли підписати угоду вже найближчим часом.
Нагадаємо, ще минулого року Україна розпочала переговори про укладання двосторонньої угоди щодо безпеки з низкою країн.
Ініціативи передбачають оборонну підтримку України до її вступу до Північноатлантичного альянсу.
Список держав, із якими наша держава веде переговори, постійно розширюється. А угоди вже укладено з: Великою Британією, Францією, Італією, Німеччиною, Данією і не тільки.
3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
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