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Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс

Вторник 02 июля 2024 18:56
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Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс Фото: Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Чехия во вторник, 2 июля, провели очередной раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности. Стороны отметили значительный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Переговоры с Чехией проводил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Чешскую делегацию возглавил генеральный директор по безопасности и многосторонним отношениям Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.

"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", - отметили в Офисе президента.

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений Украина будет получать 60 млрд долларов на военную поддержку каждый год.

В частности, недавно Украина подписала гарантии безопасности с Европейским Союзом, Эстонией и Литвой.

Также напомним, что недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина и Чехия подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, который состоится 18 июля.

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Чехия Офис президента Гарантии безопасности
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