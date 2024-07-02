Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки: є прогрес

Україна та Чехія у вівторок, 2 липня, провели черговий раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. Сторони відзначили суттєвий прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", - зазначили в Офісі президента.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Як повідомляється, переговори з Чехією проводив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку.

Зокрема, нещодавно Україна підписала гарантії безпеки із Європейським Союзом, Естонією та Литвою.

Також нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що Україна та Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.

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