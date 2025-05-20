RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов F-16

Фото: Петер Фиала и Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 20 мая, встретился с чешским коллегой Петером Фиалой в Ужгороде. В частности, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, во время встречи с Фиалой обсудили широкий круг вопросов: безопасность, экономическое сотрудничество, европейская интеграция Украины и восстановление нашего государства.

"Чехия находится в авангарде санкционной политики против агрессора. Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов", - отметил он.

Оба премьера подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.

"Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - добавил Шмыгаль.

Также чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров.

Кроме того, Шмыгаль и Фиала договорились активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении.

"Уверен, что Украина и Чехия и в дальнейшем вместе успешно будут отвечать на многочисленные вызовы безопасности, экономические, интеграционные вызовы. Вместе сделаем все возможное, чтобы будущее было мирным и стабильным для украинского и чешского народов", - отметил украинский премьер.

 

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. В то же время пока неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

В марте этого года Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

Также известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

А в начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Кроме того, недавно издание TWZ сообщало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

Также недавно стало известно, что Чехия вместе с партнерами из "коалиции решительных" будет проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияF-16Денис ШмыгальПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине