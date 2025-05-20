Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов F-16

По словам Шмыгаля, во время встречи с Фиалой обсудили широкий круг вопросов: безопасность, экономическое сотрудничество, европейская интеграция Украины и восстановление нашего государства.

"Чехия находится в авангарде санкционной политики против агрессора. Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов", - отметил он.

Оба премьера подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.

"Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - добавил Шмыгаль.

Также чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров.

Кроме того, Шмыгаль и Фиала договорились активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении.

"Уверен, что Украина и Чехия и в дальнейшем вместе успешно будут отвечать на многочисленные вызовы безопасности, экономические, интеграционные вызовы. Вместе сделаем все возможное, чтобы будущее было мирным и стабильным для украинского и чешского народов", - отметил украинский премьер.