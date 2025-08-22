ua en ru
Британия подписала контракт для усиления ПВО: что он предусматривает

Пятница 22 августа 2025 06:45
Британия подписала контракт для усиления ПВО: что он предусматривает Фото: система обороны Sky Sabre/Land Ceptor британской армии (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания усиливает способности собственной противовоздушной обороны, заключив крупный контракт на поставку ракетных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В рамках сделки на сумму 118 млн фунтов стерлингов (159 млн долларов), британское правительство в течение трех лет приобретет шесть новых систем Land Ceptor у транснациональной европейской компании по производству вооружения MBDA.

Комплексы будут включать так называемые "модульные зенитные ракеты". Они способны поражать объект размером с теннисный мяч, движущийся со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, а также пусковые установки и вспомогательные машины.

Новые ракеты для британской армии войдут в состав системы ПВО Sky Sabre. Она была развернута в 2022-2024 годах на восточном фланге НАТО в юго-восточной Польше для содействия доставке военного оборудования в Украину и обеспечения безопасного передвижения украинских рекрутов на обучение.

Система предназначена для противодействия различным воздушным угрозам, включая истребители, беспилотные аппараты и крылатые ракеты, и может быть развернута в любой точке мира. По данным британского Минобороны, она способна одновременно наводить 24 ракеты для перехвата отдельных целей.

"Удвоение наших развернутых возможностей Sky Sabre, усилит противовоздушную оборону Великобритании, защитит британские силы за рубежом и будет сдерживать наших противников", - заявил министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард.

В Bloomberg напомнили, что новый контракт подписан на фоне встречи европейских и американских руководителей оборонных ведомств, которые обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией.

Противовоздушная оборона рассматривается как ключевой элемент в рамках "Коалиции желающих" - группы стран во главе с Великобританией и Францией, которые готовы разместить войска и военные системы вне линии фронта в Украине.

Напомним, Великобритания готовится к войне с Россией и пересматривает устаревшие планы обороны.

В частности, Лондон решил передать Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM за счет замороженных российских активов.

Кроме того, британские военные присоединятся к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A.

