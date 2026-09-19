Украина станет ключевой темой переговоров Лаврова и Рубио в ООН, - МИД РФ

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается.

По словам Захаровой, украинский вопрос будет в числе ключевых тем международных переговоров Лаврова во время работы Генассамблеи ООН.

Таким образом, если встреча Лаврова и Рубио состоится, тема Украины может стать одной из центральных во время разговора.

При этом пресс-секретарь российского МИД не сообщила об окончательных договоренностях по поводу разговора Лаврова и Рубио.

Переговоры Украины и РФ

В преддверии открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что война продолжается без признаков быстрого завершения и имеет серьезные последствия для гражданского населения.

В то же время дипломатические усилия по завершению войны продолжаются. В начале сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре в трехстороннем формате.