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Украина станет ключевой темой переговоров Лаврова и Рубио в ООН, - МИД РФ

08:44 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)

В Нью-Йорке могут пройти переговоры глав МИД России и США. В Москве уже назвали украинский вопрос одной из ключевых тем встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в интервью ТАСС.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается.

По словам Захаровой, украинский вопрос будет в числе ключевых тем международных переговоров Лаврова во время работы Генассамблеи ООН.

Таким образом, если встреча Лаврова и Рубио состоится, тема Украины может стать одной из центральных во время разговора.

При этом пресс-секретарь российского МИД не сообщила об окончательных договоренностях по поводу разговора Лаврова и Рубио.

Переговоры Украины и РФ

В преддверии открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что война продолжается без признаков быстрого завершения и имеет серьезные последствия для гражданского населения.

В то же время дипломатические усилия по завершению войны продолжаются. В начале сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре в трехстороннем формате.

В США признают, что в настоящее время Киеву и Москве не удается достичь согласия по завершению войны. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что на этом этапе стороны не могут договориться о прекращении боевых действий. В то же время, по его словам, приблизить их к завершению войны могут отдельные договоренности о прекращении огня.

В качестве примера Витакер привел возможное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

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