Украина в Стамбуле передала России список украинских детей, которых нужно вернуть, - Ермак

По словам Ермака, речь о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

Он также напомнил, что еще во время переговоров Украины и США в Джидде Украина была готова к 30-дневному перемирию, и с тех пор ничего не изменилось.

"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - написал Ермак.