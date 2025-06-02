Україна у Стамбулі передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути, - Єрмак

За словами Єрмак, мова про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Він також нагадав, що ще під час перемовин України та США у Джидді України була готова до 30-денного перемир'я, і з того часу нічого не змінилось.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - написав Єрмак.