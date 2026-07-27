Украина ударила по нефтяным объектам РФ в 1300 км от границы

Украинские защитники этой ночью снова дотянулись до глубокого тыла России - от Ростовской области до Удмуртии, в тысяче трехстах километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

"Нашими ответами мы возвращаем войну в Россию, чтобы в конце концов у достойного мира был шанс", - отметил Зеленский.

По словам президента, эти удары являются частью плана дальнобойных действий, направленного на то, чтобы снизить возможности России финансировать войну.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации - по его словам, Путин планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.

Напомним,Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму.

Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.