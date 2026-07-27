Украина ударила по нефтяным объектам РФ в 1300 км от границы
Украинские защитники этой ночью снова дотянулись до глубокого тыла России - от Ростовской области до Удмуртии, в тысяче трехстах километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Куда попали украинские защитники
Ночью дальнобойные удары достигли сразу трех регионов России.
- В Ростовской области поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.
- В Ярославской области целью стали нефтяные объекты.
- В Удмуртской Республике также поразили нефтяной объект - это уже 1300 километров от государственной границы Украины.
По словам президента, эти удары являются частью плана дальнобойных действий, направленного на то, чтобы снизить возможности России финансировать войну.
"Нашими ответами мы возвращаем войну в Россию, чтобы в конце концов у достойного мира был шанс", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации - по его словам, Путин планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.
Напомним,Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму.
Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.