Украина, США и Турция проводят переговоры в Стамбуле: первые подробности

Переговоры в Стамбуле 16 мая

Сегодня делегации Украины и РФ встретятся в Стамбуле - это первые прямые переговоры за три года. Ожидается, что посредником в переговорах выступит Турция.

Накануне президент Владимир Зеленский определил состав украинской команды, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Российский диктатор Владимир Путин, который проигнорировал встречу с Зеленским, направил в Стамбул своих чиновников, но уровень делегации РФ вызывает сомнения. Российскую группу возглавляет помощник диктатора Владимир Мединский - участник переговоров в 2022 году.

Как и сообщало издание Anadolu, сначала в Стамбуле состоится встреча в формате Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция. Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

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