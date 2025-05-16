Україна, США та Туреччина проводять переговори у Стамбулі: перші подробиці

Українська команда зустрілася з представниками США та Туреччини у Стамбулі 16 травня. Зустріч відбулася перед переговорами України з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Україну на зустрічі з США та Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.
Як повідомив РБК-Україна інформований співрозмовник, у Стамбулі також відбулася зустріч представників України та з радників з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.
Від України на зустрічі також був Єрмак та Сибіга, а також міністр оборони Рустем Умєров, від США - спецпредставник з питань України Кіт Келлог.
Єрмак згодом поділився подробицями зустрічі з представниками США та Європи. Він зазначив, що на зустрічі були присутні радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Заутер.
"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі", - зазначив керівник ОП.
Фото: Єрмак показав фото з зустрічі з представниками США та Європи (t.me/ermaka2022)
Сьогодні делегації України та РФ зустрінуться у Стамбулі - це перші прямі переговори за три роки. Очікується, що посередником у переговорах виступить Туреччина.
Напередодні президент Володимир Зеленський визначив склад української команди, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Російський диктатор Володимир Путін, який проігнорував зустріч з Зеленським, направив до Стамбула своїх чиновників, але рівень делегації РФ викликає сумніви. Російську групу очолює помічник диктатора Володимир Мединський - учасник переговорів у 2022 році.
Як і повідомляло видання Anadolu, спочатку у Стамбулі відбудеться зустріч у форматі Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина. Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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