Україна, США та Туреччина проводять переговори у Стамбулі: перші подробиці

Україну на зустрічі з США та Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.



Координаційна зустріч у Стамбулі

Як повідомив РБК-Україна інформований співрозмовник, у Стамбулі також відбулася зустріч представників України та з радників з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Від України на зустрічі також був Єрмак та Сибіга, а також міністр оборони Рустем Умєров, від США - спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

Єрмак згодом поділився подробицями зустрічі з представниками США та Європи. Він зазначив, що на зустрічі були присутні радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Заутер.

"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі", - зазначив керівник ОП.

Фото: Єрмак показав фото з зустрічі з представниками США та Європи (t.me/ermaka2022)