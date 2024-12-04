Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ из-за российских атак

Последний обстрел энергетики

Последняя масштабная атака на украинскую энергетику произошла 28 ноября. Тогда россияне выпустили по Украине 97 дронов и более 90 ракет.

Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Обстрел привел к тому, что украинские энергетики усилили ограничения на потребление света. В Украине действуют отключения света по графику.

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

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