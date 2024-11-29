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Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: пошаговая инструкция

Украина, Киев, Пятница 29 ноября 2024 13:12
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Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: пошаговая инструкция Фото: Водительское удостоверение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, которые после начала полномасштабной войны в Украине выехали за границу, обменяли национальные водительские удостоверения на иностранные. Однако по возвращении на Родину на постоянное место жительства нужно обменять документы на национальные.

Как это можно сделать РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Для обмена водительского удостоверения, выданного в странах-участницах Женевской конвенции о дорожном движении в 1949 года, нужно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Обучение в автошколе не обязательно, если есть документ, подтверждающий факт выдачи удостоверения за границей.

Водительские документы, изданные в странах, ратифицировавших Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году, можно обменять без сдачи экзаменов. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

Экзамены также не нужны, если между Украиной и страной выдачи удостоверения действует договор о взаимном признании и обмене водительских документов. В настоящее время такие соглашения заключены с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Пакет документов для обмена

Заменить иностранное водительское удостоверение на украинское можно обратившись лично в сервисный центр МВД с таким пакетом документов:

  • паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный) или вид на постоянное проживание
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
  • медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами
  • иностранное водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод
  • документ от компетентного органа, подтверждающий выдачу удостоверения, его действительность и отсутствие ограничений в праве управления, нотариальный перевод этих документов

После обмена украинское удостоверение будет содержать все категории, указанные в документе, выданном за границей. Процедура обмена регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №340.

Чтобы получить услугу, нужно предварительно записаться в сервисный центр МВД через Е-запись на сайте или с помощью терминала в самом центре.

Консультацию можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.

Ранее РБК-Украина сообщало, что водительское удостоверение, выданное впервые, имеет ограниченный срок действия – два года, после чего его необходимо заменить на постоянное при выполнении определенных условий. Игнорирование замены документа после окончания его срока действия может привести к серьезным последствиям, включая штрафы.

Также мы писали, что в Польше упростили процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев, в частности, для украинских беженцев.

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Министерство внутренних дел Украины Водительские права
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