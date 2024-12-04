Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ через російські атаки

Останній обстріл енергетики

Остання масштабна атака на українську енергетику відбулася 28 листопада. Тоді росіяни випустили по Україні 97 дронів та понад 90 ракет.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Обстріл призвів до того, що українські енергетики посилили обмеження на споживання світла. В Україні діють відключення світла за графіками.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

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