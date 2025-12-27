Украина синхронизировала новые санкции против России с Британией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Первое решение касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против восьми физических и 40 юридических лиц.
Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.
В списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые среди прочего помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты к "шахедам", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.
Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта российской нефти и обеспечения работы теневого флота.
Отмечается, что в целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров этого года, из них по два пакета США и Великобритании, восемь - Европейского Союза, по одному - Канады и Японии.
Во втором решении говорится о поддержке предложений, которые внес Кабмин, введение санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решения и регламента Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.
Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, - убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви.
Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.
Санкции Украины против России
Напомним, в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского "теневого флота", который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.
Также в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.
Кроме того, Украина полностью синхронизировала нынешние санкции с Канадой. Они охватывают 139 физических и юридических лиц, работающих на военную машину РФ, среди которых есть и родственники Владимира Путина.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены уже до конца года.