Украина синхронизировала новые санкции против России с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Первое решение касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против восьми физических и 40 юридических лиц.

Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

В списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые среди прочего помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты к "шахедам", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.

Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта российской нефти и обеспечения работы теневого флота.

Отмечается, что в целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров этого года, из них по два пакета США и Великобритании, восемь - Европейского Союза, по одному - Канады и Японии.

Во втором решении говорится о поддержке предложений, которые внес Кабмин, введение санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решения и регламента Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, - убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви.

Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.