ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина синхронизировала новые санкции против России с Британией

Суббота 27 декабря 2025 14:53
UA EN RU
Украина синхронизировала новые санкции против России с Британией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Первое решение касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против восьми физических и 40 юридических лиц.

Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

В списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые среди прочего помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты к "шахедам", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.

Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта российской нефти и обеспечения работы теневого флота.

Отмечается, что в целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров этого года, из них по два пакета США и Великобритании, восемь - Европейского Союза, по одному - Канады и Японии.

Во втором решении говорится о поддержке предложений, которые внес Кабмин, введение санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решения и регламента Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, - убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви.

Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Санкции Украины против России

Напомним, в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского "теневого флота", который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Также в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Кроме того, Украина полностью синхронизировала нынешние санкции с Канадой. Они охватывают 139 физических и юридических лиц, работающих на военную машину РФ, среди которых есть и родственники Владимира Путина.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены уже до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Великобритания Офис президента Санкции против России
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну