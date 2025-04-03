Украина, похоже, решила проблему нехватки солдат, - генерал НАТО

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал снижение мобилизационного возраста в Украине с 27 лет до 25 лет.

Также несколько месяцев назад украинцам в возрасте от 18 до 24 лет предложили подписать особый контракт с ВСУ. В его рамках молодые парни могут получить за год службы вознаграждение в размере 1 млн гривен. Также каждый месяц им будут выплачивать зарплату.

К слову, в конце прошлого года американские чиновники неоднократно заявляли о том, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, потому что ей якобы не хватает солдат. Президент Владимир Зеленский отверг такое предложение.

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