Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО

Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, навесні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав зниження мобілізаційного віку в Україні з 27 років до 25 років.

Також кілька місяців тому українцям віком від 18 до 24 років запропонували підписати особливий контракт із ЗСУ. У його рамках молоді хлопці можуть отримати за рік служби винагороду в розмірі 1 млн гривень. Також щомісяця їм виплачуватимуть зарплату.

До слова, наприкінці минулого року американські чиновники неодноразово заявляли про те, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років, тому що їй нібито не вистачає солдатів. Президент Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію.

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