Глава Meta Superintelligence Labs Александр Ванг заявил, что суперинтеллект уже на подходе: ИИ переходит к самосовершенствованию, может стать в 1000 раз умнее людей, а в ближайший год станет решающим для сохранения контроля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Ванга , опубликованную в X.

Как ИИ приближается к сверхчеловеческому уровню?

Александр Ванг назвал доказательство гипотезы Римана началом масштабных изменений в науке.

Над этой математической проблемой ведущие исследователи работают около 150 лет, а ее сложность Ванг сравнил с "задачами, значительно превышающими по интеллектуальному уровню даже создание атомной бомбы".

Он подчеркнул, что к решению приобщился своеобразный "чужой разум", возможности которого люди пока не способны полностью осмыслить.

Руководитель Meta Superintelligence Labs считает, что первые признаки такого перелома появились еще в декабре 2024 года. В то время модели серии o3 начали успешно решать задачи математической олимпиады AIME.

Хотя в этом соревновании принимают участие подростки, его сложные задачи, по оценке Ванга, требуют более высокого уровня мышления, чем большинство повседневных рабочих задач инженеров, специалистов по кибербезопасности и бизнесу.

За последние 2 года ИИ-модели также значительно продвинулись в программировании, кибербезопасности и самостоятельном выполнении сложных задач.

Этому способствовало постепенное устранение практических ограничений - нехватка специализированных знаний, недостаточный контекст и ограничение инфраструктуры .

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ИИ может ускорить научные открытия быстрее, чем люди будут успевать осмыслить их?

Ванг считает, что исследования самого ИИ интеллектуально проще доказывания гипотезы Римана.

Поэтому современные модели уже могут обладать достаточными способностями, чтобы автоматизировать часть собственных исследований и постепенно совершенствоваться без постоянного участия людей.

По мнению руководителя Meta Superintelligence Labs, это способно резко ускорить развитие не только искусственного интеллекта, но и биологии, экономики, оборонных технологий и других научных направлений.

Он предполагает, что главные препятствия для превращения человеческих возможностей в разных областях теперь связаны не столько с интеллектом моделей, сколько с нехваткой специализированных знаний, настройкой рабочих процессов и необходимостью проводить реальные эксперименты.

Если эти ограничения удастся преодолеть, научно-технический прогресс может ускориться настолько, что люди не будут успевать понимать и отслеживать все, что будет происходить.

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Сможет ли человечество удержать контроль над суперинтеллектом?

Ванг предостерегает, что человечеству будет сложно сохранить контроль над системами, способными непрерывно совершенствоваться или над суперинтеллектом, который в 1000 раз будет превосходить людей в каждой сфере.

Поскольку основные научно-технические препятствия для такого развития он считает почти преодоленными, на первый план выходят другие вопросы: безопасность ИИ, согласование целей с человеческими и защита систем от злоупотреблений.

Не менее важным Ванг называет решение о том, в каком направлении развивать эти технологии.

Отдельно руководитель Meta Superintelligence Labs раскритиковал распространенное в индустрии ИИ "ленивое мышление". Так он называет подход, при котором появление искусственного суперинтеллекта (ASI) считают неизбежным, а главную дискуссию сводят лишь к тому, как сделать его безопасным.

Ванг убежден: общество не должно пассивно соглашаться на передачу контроля над собственным будущим искусственным интеллектом.

Индустрия же должна отойти от сценария неизбежного подчинения ИИ и создавать технологии, которые будут расширять права, возможности и свободу людей.