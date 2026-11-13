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Удары ВСУ по дата-центрам обострили дефицит в РФ: бизнес ищет серверы за границей

15:17 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Ольга Завада
Удары ВСУ по дата-центрам обострили дефицит в РФ: бизнес ищет серверы за границей Российские компании начали переносить данные в Казахстан и Беларусь (изображение: РБК-Украина)
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После серии октябрьских атак украинских беспилотников на российские дата-центры, местный бизнес столкнулся с критическим дефицитом облачных ресурсов и вынужден искать резервные площадки за рубежом.

Наибольший интерес российские компании проявляют к инфраструктуре в Казахстане и Белоруссии, информирует РБК-Украина со ссылкой на United24.

Силы обороны Украины наносили удары по объектам в шести регионах европейской части России - Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской областях.

Фактически украинские защитники превратили теоретические риски для российского IT-сектора в реальный операционный кризис.

Под удары попали дата-центры, связанные с крупнейшими технологическими и финансовыми игроками РФ, в частности, Яндексом, VK, Сбербанком и Федеральной налоговой службой.

Поиск безопасных площадок за пределами РФ

Как сообщил вице-президент по облачным сервисам компании ITGlobal.com Евгений Свидерский, спрос на зарубежные дата-центры со стороны российского бизнеса резко возрос.

По его словам, компании срочно пересматривают подходы к непрерывности бизнеса и ищут резервные площадки, не зависящие от сетевой и энергетической инфраструктуры основных серверов России.

Источники на рынке подтверждают, что часть компаний уже приступила к фактическому переносу рабочих нагрузок за границу.

Наиболее привлекательным направлением для размещения инфраструктуры искусственного интеллекта и систем резервного копирования стал Казахстан, также рассматриваются площадки в Беларуси.

Бизнес-архитектор ИИ-проектов компании "Авандок" Алексей Борщев уточняет, что речь идет не о полной релокации главной инфраструктуры, а о так называемом географическом резервировании - когда игроки рынка одновременно ищут запасные серверы в России, Беларуси и Казахстане, а облачные провайдеры обсуждают с клиентами.

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Критический дефицит мощностей и указ Путина

Бегство бизнеса на зарубежные серверы подталкивает не только угрозу новых атак, но и истощение внутренних ресурсов.

Какая картина по состоянию на данный момент?

  • По оценкам участников рынка, около 90 процентов всех облачных ресурсов в России уже заняты.
  • В Москве осталось всего около 50 мегаватт свободных мощностей дата-центров - этого хватит примерно на 2-4 крупных коммерческих объекта.

Дополнительное давление на рынок оказал указ президента Путина, который обязал частные дата-центры в России зарезервировать 10 процентов своих мощностей для нужд государственных информационных ресурсов.

Для выполнения требования операторам выделили 10 дней. Владельцы серверов могут продолжать использовать эти ресурсы в обычном режиме, однако по первому требованию специальной правительственной подкомиссии они обязаны передать их государству в течение 24 часов.

Из-за дефицита ресурсов, ужесточения государственного контроля и угрозы новых ударов российские компании вынуждены искать способы сохранить свою IТ-инфраструктуру, не нарушая требований местного законодательства.

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