Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий, - Вэнс

США подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News .

"Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны", - подчеркнул он.

Россия хочет забрать территории Украины

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий.

Украина же, по словам президента, готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, а ответ на этот вопрос зафиксирован в Конституции.

По данным издания WSJ, европейские страны вместе с Украиной представили свой план завершения войны, который отвергает любые посягательства России на украинские территории и требует сначала полного прекращения огня без условий со стороны Кремля, а потом уже мирных переговоров.

