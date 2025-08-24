ua en ru
Україна самостійно визначатиме кордони власних територій, - Венс

США, Неділя 24 серпня 2025 19:53
Україна самостійно визначатиме кордони власних територій, - Венс Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США підтверджують, що остаточне визначення кордонів України залишатиметься у виключній компетенції її громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточне визначення територіальних кордонів України залишатиметься у руках самих українців.

"Українці в кінцевому підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони їхньої країни", - наголосив він.

Росія хоче забрати території України

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження окупованих територій.

Україна ж, за словами президента, готується дати відповідь, щоб не допустити поділу країни.

Зеленський також наголосив, що Україна не віддаватиме свої території, а відповідь на це питання зафіксована в Конституції.

За даними видання WSJ, європейські країни разом з Україною представили свій план завершення війни, який відкидає будь-які зазіхання Росії на українські території та вимагає спочатку повного припинення вогню без умов з боку Кремля, а потім вже мирних переговорів.

Варто зазначити, що Чехія підтримала Київ та відкинула забаганки Путіна. Детальніше про те, що про це думає міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

