"Украина должна оставаться свободной": Чехия поддержала Киев и отвергла прихоти Путина

Чехия поддерживает Украину на пути к справедливому миру на украинских условиях. Россия не имеет права ничего решать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Липавский напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года. Сейчас он делает шаги в сторону переговоров, поскольку его заставили на это сопротивление Украины, санкции и поддержка Киева европейскими странами.

"Украина должна оставаться свободной. Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чешская Республика хочет мира, но Украина всегда должна сначала согласиться с его формой", - отметил глава МИД Чехии.