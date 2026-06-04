ЕС разделился из-за ограничений для украинских мужчин: какие страны "за", а какие - против

Страны Евросоюза рассматривают возможность отмены статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Однако не все страны поддерживают эту инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Идею изменить условия предоставления убежища для военнообязанных украинцев уже поддержали Германия, Швеция и Польша. Свои позиции представители этих стран озвучили перед заседанием Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что Берлин выступает за продление действия директивы, но на новых условиях. Вместо автоматической временной защиты мужчинам могут предложить проходить стандартную процедуру получения статуса беженца.

Министр миграции Швеции Йохан Форсселль отметил, что Стокгольм также готов поддержать такие изменения. По его мнению, исключение из-под защиты тех, кто имеет запрет на выезд из Украины, является "разумным предложением", ведь для победы важно, чтобы больше мужчин оставались дома.

В Польше в целом соглашаются с ограничениями для лиц призывного возраста. В то же время Варшава выступает категорически против так называемого "географического подхода" - то есть отказа в защите людям из якобы безопасных украинских регионов.

Какие страны не поддерживают ограничения

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер подтвердил, что среди актуальных предложений рассматривается исключение мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из системы временной защиты. Он предполагает, что по этому вопросу между странами может возникнуть определенный консенсус.

Не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден отметили, что самым разумным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.

По состоянию на сегодня механизмом временной защиты в Европейском Союзе пользуются 4,33 млн переселенцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев приняли Германия (28,7%), Польша (22,3%) и Чехия (9%). В то же время если учитывать долю украинцев касательно численности местного населения, наибольшая нагрузка приходится на Чехию, Польшу, Словакию и Кипр.