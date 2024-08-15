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В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат, - The Independent

Четверг 15 августа 2024 20:38
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В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат, - The Independent Иллюстративное фото: в Курской области ВСУ взяли в плен около 2000 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска во время операции в Курской области захватили в плен около 2000 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По данным британского СМИ, украинские войска во время операции в Курской области пленили российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.

В частности, один украинский полковник сообщил The Independent, что в плен попало около 2000 российских солдат. Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в Курской области свидетельствуют фото и видео.

Операция ВСУ в Курской области

Со вторника, 6 августа, Вооруженные силы Украины ведут спецоперацию в Курской области, в России. Официально проведение спецоперации было подтверждено президентом Владимиром Зеленским почти через неделю – 12 августа.

Сегодня же стало известно, что Украина создала там комендатуру, а возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев.

Кроме того, в ходе боев в Курской области украинские бойцы захватывали в плен российских военных. В частности, сегоднябойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области, среди которых – воины кадыровского подразделения "Ахмат".

А 14 августа украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат в Курской области РФ. Тогда в плен сдались более 100 российских военных.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области . Данный диалог в первый раз инициировала Москва.

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