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Украина разработала параллельную сеть поставок электричества, - Зеленский

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Украина, Среда 16 ноября 2022 20:27
Украина разработала параллельную сеть поставок электричества, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", - сказал президент.

По его словам, "есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один - ежедневная защита того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".

"Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что возобновление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель . Всё зависит от степени разрушений.

Также ранее мы писали, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области необходимо от 8 месяцев до 1 года .

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