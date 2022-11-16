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Сколько будет продолжаться восстановление энергетики после вчерашних ударов: ответ ОП

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Украина, Среда 16 ноября 2022 13:28
Сколько будет продолжаться восстановление энергетики после вчерашних ударов: ответ ОП Фото: восстановление энергетики после ударов может занять до двух недель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Восстановление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель. Все зависит от степени разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"По срокам это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", - отметил Тимошенко.

По его словам, ситуацию в Украине удалось стабилизироваться. Однако во всех областях действуют почасовые, а в некоторых аварийные отключения света.

Тимошенко добавил, что без электроэнергии до сих пор находятся от 2 до 4 млн потребителей, в зависимости от часа.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить. Враг атаковал энергетические объекты, поэтому часть областей осталась без света.

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