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Україна розробила паралельну мережу постачання електрики, - Зеленський

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Україна, Середа 16 листопада 2022 20:27
Україна розробила паралельну мережу постачання електрики, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізовано її буде після закінчення активної фази війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президенти України Володимира Зеленського.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", - сказав президент.

За його словами, "є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один - щоденний захист того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні".

"Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що відновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів Росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.

Також раніше ми писали, що для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.

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