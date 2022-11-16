Сколько будет продолжаться восстановление энергообъектов во Львовской области: ответ ОВА
Для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области нужно от 8 месяцев до 1 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Он отметил, что последствия вчерашних ракетных ударов россиян хуже последствий тех, которые были в октябре. По его словам, два из трех ударов - это повторные атаки по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовской области.
"Все три объекта получили критические повреждения. Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", - написал Козицкий.
Он отметил, что в настоящее время Львовская область заживлена на 95%. Однако питание происходит по временной схеме, поэтому жителей призывают экономно потреблять электроэнергию. Так, одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов Львовской области.
К тому же НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых и аварийных отключений в области.
Козицкий также сравнил нынешнюю ситуацию с последовавшей после массированных ударов в октябре:
- после октябрьских ударов все подстанции области оборудовали дополнительными защитными экранами;
- мобильные операторы также быстрее смогли наладить работу в экстренных условиях - с помощью дизель-генераторов;
- было подготовлено больше специальных автомобилей с громкоговорителями, информировавшими о завершении тревоги там, где не было электроэнергии и, соответственно, не работали электросирены.
Напомним, вчера россияне выпустили по Львовской области более 10 ракет.
Всего 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.
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