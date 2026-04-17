ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина рассчитывает начать обучение пилотов на самолетах Gripen в этом году, - Зеленский

15:35 17.04.2026 Пт
2 мин
Президент также назвал размер поддержки от Стокгольма на 2026 год
aimg Валерий Ульяненко
Украина рассчитывает начать обучение пилотов на самолетах Gripen в этом году, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина рассчитывает, что ее пилоты начнут обучение на шведских истребителях Gripen уже в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с королем Швеции Карлом XVI Густавом.

Читайте также: Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

"Благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, по поводу нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства, самолетов Gripen. Мы очень рассчитываем - об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, - что уже наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Швеция является одним из пяти крупнейших донаторов по поддержке Вооруженных сил Украины и украинцев.

"И только на этот год, на 26-й год Швеция акцентировала поддержку в 4 миллиарда. Это очень большая поддержка для нас. Благодарны также за поддержку программы школьных питания для наших детей в Украине", - отметил он.

Украина рассчитывает начать обучение пилотов на самолетах Gripen в этом году, - ЗеленскийФото: Зеленский сделал заявление по поводу обучения пилотов на истребителях Gripen (инфографика РБК-Украина)

Что известно о самолете Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.

Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.

Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Швецию 22 октября 2025 года шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.

Позже, 17 ноября того же года, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и противовоздушной обороны. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Швеция
Новости
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Аналитика
