ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

14:27 17.04.2026 Пт
2 мин
Последний раз монарх приезжал в 2008 году
aimg Татьяна Степанова
Фото: король Швеции Карл XVI Густав и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом в Украину. Во Львове он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter и Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что визит шведского короля в Украину - это способ для королевской семьи выразить свою поддержку стране, которая подверглась нападению со стороны России.



"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", - сообщил президент.

Это первый визит монарха в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.

Последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина получит от Швеции высокотехнологичные системы ПВО Tridon Mk2. Они помогут в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

В марте посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.

А в феврале Швеция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Также министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила намерение страны присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Львов Швеция Война в Украине
