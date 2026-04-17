Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом в Украину. Во Львове он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что визит шведского короля в Украину - это способ для королевской семьи выразить свою поддержку стране, которая подверглась нападению со стороны России.

Во Львове он уже встретился с Зеленским.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", - сообщил президент.

Это первый визит монарха в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.

Последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.