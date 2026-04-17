Україна розраховує почати навчання пілотів на літаках Gripen цього року, - Зеленський

Україна розраховує, що її пілоти почнуть навчання на шведських винищувачах Gripen вже цього року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з королем Швеції Карлом XVI Густавом.

"Вдячні за нову програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва, літаків Gripen. Ми дуже розраховуємо - про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, - що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Швеція є одним із п'ятьох найбільших донаторів щодо підтримки Збройних сил України та українців.

"І тільки на цей рік, на 26-й рік Швеція акцентувала підтримку в 4 мільярди. Це дуже велика підтримка для нас. Вдячні також за підтримку програми шкільних харчування для наших дітей в Україні", - зазначив він.

Що відомо про літак Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.

Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.

Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.