Україна розраховує почати навчання пілотів на літаках Gripen цього року, - Зеленський
Україна розраховує, що її пілоти почнуть навчання на шведських винищувачах Gripen вже цього року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з королем Швеції Карлом XVI Густавом.
"Вдячні за нову програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва, літаків Gripen. Ми дуже розраховуємо - про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, - що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Швеція є одним із п'ятьох найбільших донаторів щодо підтримки Збройних сил України та українців.
"І тільки на цей рік, на 26-й рік Швеція акцентувала підтримку в 4 мільярди. Це дуже велика підтримка для нас. Вдячні також за підтримку програми шкільних харчування для наших дітей в Україні", - зазначив він.
Що відомо про літак Gripen
Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.
Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.
Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.
Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня 2025 року шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що сторони підписали декларацію про наміри продати Києву 100-150 сучасних Gripen серії E.
Пізніше, 17 листопада того ж року, Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо посилення української авіації та протиповітряної оборони. Документ передбачає можливі контракти на приблизно 100 французьких Rafale для України.