Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico

Ставка на самозащиту вместо формальных гарантий

Украина рассматривает сценарий, при котором ей придется самостоятельно обеспечить защиту от возможного нового нападения России.

Как пишет Politico, в Евросоюзе ранее призывали превратить страну в "стального ежа", неспособного стать легкой добычей для нынешних или будущих агрессоров.

Речь идет о формировании постоянной многочисленной армии, развитии беспилотных технологий, ракетных программ и собственного производства вооружений.

Для этого требуется глубокая реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вливания.

Почему гарантии союзников вызывают сомнения

Ключевая проблема заключается в отсутствии четких международных обязательств, сопоставимых с механизмами коллективной обороны НАТО.

Без членства в альянсе Украина вынуждена полагаться на двусторонние соглашения, которые не обладают таким же весом.

Дополнительные опасения вызывает непредсказуемость позиции Вашингтона. Аналитик Тимоти Эш отмечает:

"Разве Трамп начнет войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет".

"Разве Трамп введет санкции против России за нарушение режима прекращения огня? Крайне маловероятно".

Армия как главный фактор сдерживания

В ходе переговоров Украина настаивала на сохранении армии численностью до 800 тысяч военнослужащих.

Однако даже в случае перемирия поддержание такой структуры потребует колоссальных ресурсов и системной государственной поддержки.

Отдельное внимание уделяется беспилотным системам и высокоточным вооружениям. "Но невозможно воевать с помощью новых технологий, опираясь на старую организационную структуру", — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.

Международные договоренности как дополнение

Юридически обязывающие соглашения с США и европейскими странами, а также возможное присутствие многонациональных сил рассматриваются лишь как дополнение к собственной обороне.

"Однако они в значительной степени рассматриваются как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замена… С таким соседом украинцы должны быть столь же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда оставалась независимой и свободной от России"", — заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.