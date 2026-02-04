ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico

Украина, Среда 04 февраля 2026 06:50
UA EN RU
Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Киеве все чаще исходят из того, что любые будущие договоренности о мире не смогут гарантировать долгосрочную безопасность страны. В условиях неопределенности с международными обязательствами ставка делается на собственные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Читайте также: В США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских, - Politico

Ставка на самозащиту вместо формальных гарантий

Украина рассматривает сценарий, при котором ей придется самостоятельно обеспечить защиту от возможного нового нападения России.

Как пишет Politico, в Евросоюзе ранее призывали превратить страну в "стального ежа", неспособного стать легкой добычей для нынешних или будущих агрессоров.

Речь идет о формировании постоянной многочисленной армии, развитии беспилотных технологий, ракетных программ и собственного производства вооружений.

Для этого требуется глубокая реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вливания.

Почему гарантии союзников вызывают сомнения

Ключевая проблема заключается в отсутствии четких международных обязательств, сопоставимых с механизмами коллективной обороны НАТО.

Без членства в альянсе Украина вынуждена полагаться на двусторонние соглашения, которые не обладают таким же весом.

Дополнительные опасения вызывает непредсказуемость позиции Вашингтона. Аналитик Тимоти Эш отмечает:

"Разве Трамп начнет войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет".
"Разве Трамп введет санкции против России за нарушение режима прекращения огня? Крайне маловероятно".

Армия как главный фактор сдерживания

В ходе переговоров Украина настаивала на сохранении армии численностью до 800 тысяч военнослужащих.

Однако даже в случае перемирия поддержание такой структуры потребует колоссальных ресурсов и системной государственной поддержки.

Отдельное внимание уделяется беспилотным системам и высокоточным вооружениям. "Но невозможно воевать с помощью новых технологий, опираясь на старую организационную структуру", — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.

Международные договоренности как дополнение

Юридически обязывающие соглашения с США и европейскими странами, а также возможное присутствие многонациональных сил рассматриваются лишь как дополнение к собственной обороне.

"Однако они в значительной степени рассматриваются как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замена… С таким соседом украинцы должны быть столь же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда оставалась независимой и свободной от России"", — заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

Напоминаем, что Владимир Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности для Украины, и по сути все подготовлено — сейчас остается только определить дату и место подписания соответствующего соглашения.

Отметим, что министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой подтвердила, что страна готова активно участвовать в международных программах помощи и выполнять свои обязательства перед Киевом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Гарантии безопасности Мирные переговоры Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
Новости
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом