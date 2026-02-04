Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico
В Киеве все чаще исходят из того, что любые будущие договоренности о мире не смогут гарантировать долгосрочную безопасность страны. В условиях неопределенности с международными обязательствами ставка делается на собственные силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Ставка на самозащиту вместо формальных гарантий
Украина рассматривает сценарий, при котором ей придется самостоятельно обеспечить защиту от возможного нового нападения России.
Как пишет Politico, в Евросоюзе ранее призывали превратить страну в "стального ежа", неспособного стать легкой добычей для нынешних или будущих агрессоров.
Речь идет о формировании постоянной многочисленной армии, развитии беспилотных технологий, ракетных программ и собственного производства вооружений.
Для этого требуется глубокая реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вливания.
Почему гарантии союзников вызывают сомнения
Ключевая проблема заключается в отсутствии четких международных обязательств, сопоставимых с механизмами коллективной обороны НАТО.
Без членства в альянсе Украина вынуждена полагаться на двусторонние соглашения, которые не обладают таким же весом.
Дополнительные опасения вызывает непредсказуемость позиции Вашингтона. Аналитик Тимоти Эш отмечает:
"Разве Трамп начнет войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет".
"Разве Трамп введет санкции против России за нарушение режима прекращения огня? Крайне маловероятно".
Армия как главный фактор сдерживания
В ходе переговоров Украина настаивала на сохранении армии численностью до 800 тысяч военнослужащих.
Однако даже в случае перемирия поддержание такой структуры потребует колоссальных ресурсов и системной государственной поддержки.
Отдельное внимание уделяется беспилотным системам и высокоточным вооружениям. "Но невозможно воевать с помощью новых технологий, опираясь на старую организационную структуру", — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.
Международные договоренности как дополнение
Юридически обязывающие соглашения с США и европейскими странами, а также возможное присутствие многонациональных сил рассматриваются лишь как дополнение к собственной обороне.
"Однако они в значительной степени рассматриваются как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замена… С таким соседом украинцы должны быть столь же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда оставалась независимой и свободной от России"", — заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.
Напоминаем, что Владимир Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности для Украины, и по сути все подготовлено — сейчас остается только определить дату и место подписания соответствующего соглашения.
Отметим, что министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой подтвердила, что страна готова активно участвовать в международных программах помощи и выполнять свои обязательства перед Киевом.