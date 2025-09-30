Украина начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши

Украинская экспедиция в составе исследователей мемориально-поискового центра "Доля" из Львова 30 сентября начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Как сообщается, экспедиция начала исследовать территорию посреди леса в Карпатах в селе Юркове (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.

Вероятно, там могут быть похоронены до 18 воинов Украинской Повстанческой армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Любови в 1947 году.

По словам украинских специалистов, уповцы оборонялись, защищая гражданское украинское население от принудительного вывоза.

В первый день сильный дождь в Бещадах помешал группе проведению активных поисковых работ. Но благодаря мотоблоку сняли препятствия и стараются снять слой земли до метра глубины, чтобы понять, есть ли следы вмешательства.

На месте возможного захоронения ранее установили металлический крест, и этот участок исследуют.

Фото: украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши (Радио Свобода)

Бой в селе Юречкова состоялся 4 марта 1947 года, но дальше от места, где начали поиск. Как переносили погибших уповцев, перевезли ли их телегами и кто именно это делал, доподлинно неизвестно.

До Второй мировой войны село принадлежало к Добромильскому уезду Львовского воеводства. Здесь жили преимущественно украинцы греко-католического вероисповедания. В сентябре 1939 года с приходом Красной армии село Юречкова отошло к СССР и было в составе Дрогобычской области.

После завершения войны в 1945 году село Юречкова отошло к Польше. Украинское население из этих территорий начали принудительно выселять, но УПА из местных украинцев сопротивлялась.

С апреля 1947 года украинское население выселили из Юречкова во время операции "Висла" на западные и северные территории Польши. Принудительная депортация стала следствием договоренностей между советской и польской коммунистическими властями.