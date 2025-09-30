Украина начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши
Украинская экспедиция в составе исследователей мемориально-поискового центра "Доля" из Львова 30 сентября начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщается, экспедиция начала исследовать территорию посреди леса в Карпатах в селе Юркове (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.
Вероятно, там могут быть похоронены до 18 воинов Украинской Повстанческой армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Любови в 1947 году.
По словам украинских специалистов, уповцы оборонялись, защищая гражданское украинское население от принудительного вывоза.
В первый день сильный дождь в Бещадах помешал группе проведению активных поисковых работ. Но благодаря мотоблоку сняли препятствия и стараются снять слой земли до метра глубины, чтобы понять, есть ли следы вмешательства.
На месте возможного захоронения ранее установили металлический крест, и этот участок исследуют.
Фото: украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши (Радио Свобода)
Бой в селе Юречкова состоялся 4 марта 1947 года, но дальше от места, где начали поиск. Как переносили погибших уповцев, перевезли ли их телегами и кто именно это делал, доподлинно неизвестно.
До Второй мировой войны село принадлежало к Добромильскому уезду Львовского воеводства. Здесь жили преимущественно украинцы греко-католического вероисповедания. В сентябре 1939 года с приходом Красной армии село Юречкова отошло к СССР и было в составе Дрогобычской области.
После завершения войны в 1945 году село Юречкова отошло к Польше. Украинское население из этих территорий начали принудительно выселять, но УПА из местных украинцев сопротивлялась.
С апреля 1947 года украинское население выселили из Юречкова во время операции "Висла" на западные и северные территории Польши. Принудительная депортация стала следствием договоренностей между советской и польской коммунистическими властями.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Напомним, в апреле в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.
Это была первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.
В мае мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.
Также в августе на территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.
К тому же ранее мы сообщали, что в сентябре 2025 года Украина планирует начать эксгумацию останков украинцев, которых неподобающе похоронили на территории Польши.
Волынская трагедия
В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.
В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.