Україна розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі
Українська експедиція у складі дослідників меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова 30 вересня розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомляється, експедиція почала досліджувати територію посеред лісу у Карпатах у селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства.
Ймовірно, там можуть бути поховані до 18 вояків Української Повстанської армії (УПА), які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.
За словами українських фахівців, упівці оборонялися, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.
У перший день сильний дощ у Бещадах завадив групі проведенню активних пошукових робіт. Але завдяки мотоблоку зняли перешкоди й стараються зняти шар землі до метра глибини, щоб зрозуміти, чи є сліди втручання.
На місці можливого поховання раніше встановили металевий хрест, і цю ділянку досліджують.
Фото: українська експедиція почала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі (Радіо Свобода)
Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але далі від місця, де почали пошук. Як переносили загиблих упівців, чи перевезли їх возами й хто саме це робив, достеменно невідомо.
До Другої світової війни село належало до Добромильського повіту Львівського воєводства. Тут жили переважно українці греко-католицького віросповідання. У вересні 1939 року з приходом Червоної армії село Юречкова відійшло до СРСР і було у складі Дрогобицької області.
Після завершення війни у 1945 році село Юречкова відійшло до Польщі. Українське населення з цих теренів почали примусово виселяти, але УПА з місцевих українців чинила опір.
З квітня 1947 року українське населення виселили з Юречкова під час операції "Вісла" на західні та північні терени Польщі. Примусова депортація стала наслідком домовленостей між радянською та польською комуністичними владами.
Ексгумація жертв Волинської трагедії
Нагадаємо, у квітні в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.
Це була перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.
У травні травня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розповіло, що вже віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано понад 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет.
Також у серпні на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочалися спільні пошуково-ексгумаційні роботи українсько-польської експедиції.
До того ж раніше ми повідомляли, що у вересні 2025 року Україна планує почати ексгумацію останків українців, яких неналежно поховали на території Польщі.
Волинська трагедія
У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.
В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.