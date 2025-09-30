Україна розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі

Українська експедиція у складі дослідників меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова 30 вересня розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Як повідомляється, експедиція почала досліджувати територію посеред лісу у Карпатах у селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства.

Ймовірно, там можуть бути поховані до 18 вояків Української Повстанської армії (УПА), які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

За словами українських фахівців, упівці оборонялися, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.

У перший день сильний дощ у Бещадах завадив групі проведенню активних пошукових робіт. Але завдяки мотоблоку зняли перешкоди й стараються зняти шар землі до метра глибини, щоб зрозуміти, чи є сліди втручання.

На місці можливого поховання раніше встановили металевий хрест, і цю ділянку досліджують.

Фото: українська експедиція почала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі (Радіо Свобода)

Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але далі від місця, де почали пошук. Як переносили загиблих упівців, чи перевезли їх возами й хто саме це робив, достеменно невідомо.

До Другої світової війни село належало до Добромильського повіту Львівського воєводства. Тут жили переважно українці греко-католицького віросповідання. У вересні 1939 року з приходом Червоної армії село Юречкова відійшло до СРСР і було у складі Дрогобицької області.

Після завершення війни у 1945 році село Юречкова відійшло до Польщі. Українське населення з цих теренів почали примусово виселяти, але УПА з місцевих українців чинила опір.

З квітня 1947 року українське населення виселили з Юречкова під час операції "Вісла" на західні та північні терени Польщі. Примусова депортація стала наслідком домовленостей між радянською та польською комуністичними владами.