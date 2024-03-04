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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с еще одной страной НАТО

Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Испания начали переговоры с целью заключить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По информации ведомства, по поручению президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака заместитель руководителя ОП Игорь Жовква начал переговоры о гарантиях безопасности для нашей страны с Испанией. 

В ходе диалога стороны обсудили структуру будущего соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина продолжает вести переговоры для заключения двухсторонних соглашений о гарантиях безопасности со странами Запада. 

Такие соглашения, в частности, предусматривают передачу Украине вооружения, оказание помощи в обучении солдат и не только. 

Наша страна уже подписала подобные документы с рядом стран. 

В частности, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Киевом и Амстердамом.

 

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