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Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки зі ще однією країною НАТО

Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна та Іспанія розпочали переговори з метою укласти двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

За інформацією відомства, за дорученням президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака заступник керівника ОП Ігор Жовква розпочав переговори щодо гарантій безпеки для нашої країни з Іспанією.

У ході діалогу сторони обговорили структуру майбутньої угоди та погодили графік подальших переговорів.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори для укладання двосторонніх угод щодо гарантій безпеки з країнами Заходу.

Такі угоди, зокрема, передбачають передачу Україні озброєння, надання допомоги у навчанні солдатів і не лише.

Наша країна вже підписала подібні документи з низкою країн.

Зокрема, 1 березня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду з безпеки між Києвом та Амстердамом.

 

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ІспаніяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки