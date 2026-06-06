РФ начала атаковать дорогу между Харьковом и Сумами, водителей призвали быть внимательными

Россияне начиная с июня 2026 года начали осуществлять атаки по дороге, которая соединяет Харьков и Сумы. В связи с тем водителям надо быть внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram .

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", - написал "Флеш".

Он уточнил, что для этого РФ выбрала участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе - на расстоянии 20 километров.

"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать", - резюмировал советник министра обороны.