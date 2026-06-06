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РФ начала атаковать дорогу между Харьковом и Сумами, водителей призвали быть внимательными

18:30 06.06.2026 Сб
1 мин
Какой именно участок атакует РФ?
aimg Эдуард Ткач
РФ начала атаковать дорогу между Харьковом и Сумами, водителей призвали быть внимательными Фото: враг атакует ближайший участок своих границ (Getty Images)
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Россияне начиная с июня 2026 года начали осуществлять атаки по дороге, которая соединяет Харьков и Сумы. В связи с тем водителям надо быть внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", - написал "Флеш".

Он уточнил, что для этого РФ выбрала участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе - на расстоянии 20 километров.

РФ начала атаковать дорогу между Харьковом и Сумами, водителей призвали быть внимательными

"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать", - резюмировал советник министра обороны.

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Напомним, несколько дней назад стало известно, что россияне атаковали дроном место, где дорожники ремонтировали автодорогу. В результате попадания было уничтожено 10 единиц специальной дорожной техники.

Также мы писали, что по оценке Института изучения войны (ISW), Россия может использовать территорию Беларуси для ударов дронами по трассе М-06 Киев-Чоп, которая проходит через западные области Украины, включая ключевые маршруты поставок из Польши.

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