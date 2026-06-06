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Украина развернула масштабную защиту от дронов на прифронтовых трассах, - Федоров

20:36 06.06.2026 Сб
2 мин
Сколько километров обустроили с начала года?
aimg Сергей Козачук
Украина развернула масштабную защиту от дронов на прифронтовых трассах, - Федоров Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
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В Украине масштабируют антидроновую защиту логистических маршрутов в прифронтовых регионах. С начала года безопасными сделали уже более 820 километров автодорог.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Результаты работы за май

По словам министра, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 километров антидроновой защиты для логистических маршрутов.

Кроме того, на поврежденных участках дорог удалось восстановить почти 38 километров защитных конструкций.

Параллельно с этим в прифронтовых областях продолжаются ремонтные работы на автодорогах. В частности, за последний месяц было восстановлено 115,5 километров автомобильных дорог.

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Зачем нужна защита логистики

Как отметил Федоров, масштабирование защитных систем имеет критическое значение для фронта. Это позволяет обеспечить устойчивую логистику и быструю поставку необходимых ресурсов на передовую, безопасную эвакуацию раненых украинских военнослужащих, защищенное передвижение сил обороны в условиях постоянной угрозы ударов вражескими беспилотниками.

"Каждый защищенный километр - безопасная логистика и сохраненные жизни", - подчеркнул глава Минобороны.

Общие показатели с начала года

Всего с начала года темпы обустройства инфраструктуры существенно выросли. По состоянию на сейчас силами Госспецтрансслужбы обустроено уже 822 километра антидроновой защиты на важных маршрутах.

Также в прифронтовой зоне восстановлено более 170 километров поврежденного обстрелами и тяжелой техникой дорожного покрытия.

Напомним, с начала июня 2026 года российские войска начали осуществлять атаки по дороге, которая соединяет Харьков и Сумы. По данным военных, для ударов противник выбрал участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе - на расстоянии 20 километров. В связи с этим водителей призвали быть максимально внимательными.

В то же время для улучшения гражданской и военной логистики Кабмин экстренно направил дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Как отмечалось, в Украине отремонтируют критически важные участки дорог на условиях софинансирования из местных бюджетов, поскольку от состояния этих автодорог напрямую зависит скорость эвакуации раненых и обеспечения военных подразделений Сил обороны.

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