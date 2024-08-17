Украина разбила фейк РФ о "планах США заменить Зеленского" из-за операции в Курской области

Россияне распространяют информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области. Это - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram .

Как отметили в Центре, россияне продвигают заявление бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона о том, что США якобы могут рассмотреть сценарий "отстранения" украинского президента из-за операции ВСУ в Курской области.

Таким образом враг пытается информационно усилить недавний вброс Службы внешней разведки России о том, что США якобы планируют "заменить" президента Зеленского на "кого-то другого".

Чтобы усилить пропаганду, россияне используют слова экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который был осужден за развращение несовершеннолетней, экс-инспектора ООН Скотта Риттера и других.

"Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, использующую их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно", - отметили в SPRAVDI.

В Центре объяснили, что россияне при помощи такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины.