Украина готовится к мирным переговорам с РФ в июне: ЦПД опроверг фейк

Российская пропаганда запустила очередной фейк об Украине. В частности, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram.

"Информация о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети является манипуляцией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".

На самом деле Зеленский заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

Во время этого заявления глава государства имел в виду саммит по украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса.

"РФ не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет", - отметили в Центре.

Кроме этого отмечается, что подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе.