Украина резко осудила вмешательство РФ в выборы в Румынии

"Наглое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление. Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", - говорится в заявлении.

Как отмечает МИД, вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает, что агрессивные планы Кремля выходят за пределы Украины и распространяются на страны ЕС и НАТО. В министерстве считают, что ответом на это должна быть максимальная поддержка Украины для сохранения стабильности в Европе и мире.

Украина отмечает, что Румыния - важный сосед и партнер. Поэтому солидарность с румынским народом остается непоколебимой.

"Искренне надеемся, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств", - добавили в МИД.