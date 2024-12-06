Почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше

Манипуляции в ТикТок и внешнее вмешательство в выборы стали причиной того, что Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии. Но есть и чисто политические расчеты.

О том, как именно одержал свою победу в первом туре ультраправый популист Келин Джорджеску и когда состоятся выборы в Румынии – читайте в материале РБК-Украина .

Уже в это воскресенье, 8 декабря, в Румынии должен был состояться второй тур выборов президента. На отдельных зарубежных участках голосование уже началось.

Но в дело вмешался Конституционный суд страны, который 6 декабря неожиданно отменил результаты первого тура выборов, где шокирующую победу одержал ультраправый пророссийский популист Келин Джорджеску. Его конкуренткой должна была стать проевропейская оппозиционерка Елена Ласкони, занявшая второе место.

Примечательно, что еще 2 декабря Конституционный суд подтвердил результаты первого тура выборов. Однако через несколько дней аннулировал свое же решение.

Как Джорджеску выиграл за счет ТикТок

Причина такого неожиданного решения – настоящий снежный ком информации о том, как Джорджеску одержал свою победу.

В течение этой недели суд получил документы, рассекреченные Высшим советом обороны Румынии, согласно которым кампания Джорджеску была результатом манипуляций, организованных из-за границы.

Отчет Службы информации Румынии содержит данные об агрессивной рекламной кампании, проведенной в обход избирательного законодательства страны. Главной площадкой для агитации Джорджеску стал ТикТок. Как выяснило расследование, ТикТок не обозначил его профиль как политического кандидата, в отличие от конкурентов, так что алгоритмы соцсети увеличивали охват его видео. Кроме того, как выяснили румынские медиа, координация рассылки ТикТок-роликов, написание постов и комментариев в соцсетях организованно осуществлялось через Telegram.

ТикТок-манипуляции Джорджеску, как и сам факт успеха на выборах ультраправого популиста, вызвали немалую обеспокоенность и на европейском уровне, представители соцсети были вынуждены оправдываться на специальных слушаниях в Европарламенте.

Кроме того, Служба информации Румынии в своем отчете указала, что страна стала "мишенью для российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки разведывательной информации и саботаж".

Действительно, после победы в первом туре Джорджеску сделал ряд заявлений четко антиукраинской направленности – например, пообещал в случае победы прекратить помощь Украине и экспорт украинского зерна через румынские порты.

Политическая причина отмены результатов

Но нельзя исключать, что в своем решении Конституционный суд Румынии руководствовался не только данными о ТикТок-манипуляциях и внешнем вмешательстве, но и политической логикой.

"По моему мнению, причиной является неудовлетворительность социологии. На прошлой неделе это уже прослеживалось. И сегодняшняя социология, которая утром появилась в медиа, демонстрировала, что Джорджеску имеет неплохие шансы победить Ласкони. И это могло служить настоящей причиной. Дальше вопрос был найти повод, чтобы формально отменить первый тур", - сказал РБК-Украина политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

Так, согласно опросу "Atlas Intel", 47% румын собирались проголосовать за Джорджеску и 43% - за его конкурентку Ласкони. Другие соцопросы, проведенные в последние дни, давали ультраправому популисту даже большее преимущество.

По мнению Рохова, существует существенная недооценка уровня консервативности румынского общества, а именно того, что значительная часть избирателей, даже проевропейских взглядов, не проголосовала бы за Ласкони лишь потому, что она женщина, что могло существенно повлиять на общую явку.

Что будет с выборами дальше

В своем решении Конституционный суд обязал правительство установить новую дату первого тура выборов – избирательный процесс будет стартовать с самого начала, с регистрации кандидатов. По румынскому законодательству голосование может состояться уже 22 декабря, что еще увеличивает градус напряжения.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина Руслан Рохов, для Джорджеску не должно быть проблемой снова выйти во второй тур. Однако в отношении другого кандидата возможны изменения.

"Я думаю, что это будет скоординированная стратегия классических партий по выдвижению какого-либо кандидата, возможно, единого кандидата для того, чтобы зашел во второй тур тот кандидат, который гарантированно победит Джорджеску", - сказал эксперт. По его словам, избиратели ультраправого кандидата уже определились со своим фаворитом, увидели, что их много и могут снова за него проголосовать. На результат выборов будет влиять и то, как дальше будет работать "сетка Джорджеску", какие месседжи он будет использовать, как будет разыграна тема отмены первого тура выборов.

Сам праворадикал еще не комментировал решение суда, а его оппонентка Ласкони резко осудила его, заявив, что "румынское государство растоптало демократию". Ее отчаяние понятно – второе место она завоевала тоже в значительной степени неожиданно, обогнав преследователя на считанные тысячи голосов.

В первом туре одним из факторов успеха Джорджеску, очевидно, стало то, что продемократические кандидаты яростно атаковали друг друга. Но после "перезапуска" выборов есть надежда на то, что они не повторят эту ошибку. Ведь 1 декабря в Румынии прошли еще и парламентские выборы, по итогам которых проевропейские партии уже договорились о создании коалиции.

При написании материала использовались сообщения румынских медиа digi24.ro, news.ro, g4media.ro, комментарий политического аналитика, управляющего партнера PGR Consulting Group LLC Руслана Рохова.